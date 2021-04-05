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Рубрика: Спорт

В "РГ" 13 апреля состоится пресс-конференция, посвященная Турниру претендентов ФИДЕ

13 апреля (вторник) в 11.00 перед возобновлением в Екатеринбурге Турнира претенден-тов на мировую шахматную корону в "Российской газете" состоится пресс-конференция с участием представителей Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В пресс-конференции примут участие:

- Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной федерации;

- Анатолий Карпов, депутат Госдумы, многократный чемпион мира по шахматам, председатель Попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области;

- Сергей Карякин, неоднократный участник турниров претендентов, победитель Турнира претендентов 2016 года в Москве;

- Альберт Степанян, директор Турнира претендентов, исполнительный директор Феде-рации шахмат Свердловской области;

- Николай Долгополов, заместитель главного редактора "Российской газеты", президент Федерации спортивных журналистов России, вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы.

Турнир претендентов ФИДЕ в Екатеринбурге открылся 16 марта 2020 года и на фоне нараставшей пандемии коронавируса был остановлен 26 марта президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем после первого круга.

15 февраля 2021 года ФИДЕ объявила о возобновлении Турнира претендентов в Екатеринбурге с 19 по 28 апреля этого года.

После первой половины в турнире лидируют Ян Непомнящий (Россия) и Максим Вашье - Лаграв (Фран-ция), набравшие в семи партиях по 4,5 очка. Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Ван Хао (Китай) и Александр Грищук (Россия) отстают от лидеров на одно очко - у них по 3,5 очка. Самый молодой участник соревнований Кирилл Алексеенко (Россия) и Дин Лижэнь (Китай) набрали по 2,5 очка.

Победитель Турнира претендентов получит право побороться за шахматную коро-ну с Магнусом Карлсеном (Норвегия). Матч за звание чемпиона мира запланирован в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря 2021 года.

Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте mc.rg.ru и на сайте Турнира претендентов candidates-2020.com 13 апреля 2021 г. с 11-00 мск.

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