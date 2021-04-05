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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, почему вакцинация должна быть массовой

Текст: Ирина Невинная
Во время пандемии COVID-19 пострадали все страны, но наибольшим ударом, как отмечают в ВОЗ, она стала для сообществ, которые имеют меньше возможностей для получения качественной медпомощи и проведения массовой вакцинации. Почему для прекращения пандемии очень важно привить как можно больше людей, "Российской газете" рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Вакцинация от некоторых инфекций - дело сугубо индивидуальное, - отметил эксперт. - Вот жители Сибири каждый год делают прививки от клещевого энцефалита, чтобы без боязни ходить на природу, в лес по грибы, на охоту, рыбалку… И никто, кстати, не заявляет, что прививка не нужна. Все отлично понимают, чем это грозит, если укусит клещ, зараженный вирусом энцефалита. То же самое - если человека кусает собака или он распорет ногу о ржавый гвоздь. Никто и никогда не отказывается проводить в таких ситуациях вакцинопрофилактику, хотя против бешенства приходится прививаться несколько раз, строго выдерживая интервалы между дозами, и это на несколько месяцев чисто организационно осложняет жизнь".

Бешенство, столбняк и клещевой энцефалит - заболевания смертельно опасные. Но все эти инфекции не вызывают эпидемии. Поэтому, принимая решение о прививке, человек заботится исключительно о своем здоровье, он отвечает только за себя.

А вот с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к человеку, ситуация другая.

"Если не защищаться прививками, неизбежно будут происходить массовые вспышки таких заболеваний, - пояснил Горелов. - Защитить от эпидемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация - когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку. Прививаясь от таких инфекций, мы делаем не только личный выбор, мы, не побоюсь этого слова, проявляем ответственность и по отношению к близким, к семье, и заботимся о том, чтобы инфекция не распространялась в принципе".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Он также напомнил, что вакцинация тем более необходима, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств.

"Вот классические примеры. На днях мы отмечаем 40-летие с момента, когда мир освободился от оспы. Именно с помощью вакцин. Случаев заражения в мире нет уже несколько десятков лет и, надеюсь, больше не будет. То же самое - с полиомиелитом. Наша страна имеет статус элиминированной, то есть свободной от полиомиелита. Более того, помогая другим странам нашими вакцинами, Россия способствовала и их освобождению от этой опаснейшей инфекции, которая в довакцинные времена ежегодно уносила жизни сотен тысяч детей. Сейчас случаи полиомиелита редки и бывают лишь в нескольких не самых благополучных странах - Пакистане, Афганистане, Сирии".

Также показательна история с дифтерией. "Многие забыли, но в начале 90-х годов в Москве, Санкт-Петербурге, других городах случилась крупная вспышка дифтерии. Заболело около 158 тысяч человек, четыре тысячи умерли, - рассказал эксперт. - Тогда именно массовая вакцинация, проведенная в экстренном порядке, помогла подавить эту вспышку".

Не менее показательна и история с корью. "В Европе, где несколько лет назад отказались от обязательных прививок от кори, считая, что справились с инфекцией, начался резкий рост заболеваемости, - рассказал Горелов. - Взрослые болеют корью очень тяжело. У нас детей в большинстве прививают, поэтому в России регистрируют в основном завозные случаи кори, в частности, из Украины, где также прекратили делать такие прививки. Так вот, чтобы эти единичные случаи не разрослись в нечто большее, эпидемиологи всегда проводят так называемую "подчищающую" вакцинацию. Она помогает прервать цепочки передачи вируса.

Что касается COVID-19, чем дольше мы его изучаем, тем яснее, что это отнюдь не банальная, а коварная и сложная инфекция, зачастую с неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", - заключил эксперт.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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