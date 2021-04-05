В России анонсировали разработку ракеты грузоподъемностью 200 тонн

В России разработают новую сверхтяжелую космическую ракету грузоподъемностью 200 тонн. Она предназначается для полетов к Луне и Марсу. Об этом заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях - свыше 100 тонн, ну и даже до 200 тонн", - сообщил Соловьев на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве. Он добавил, что данные ракеты планируют отправлять на Луну и Марс.