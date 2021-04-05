В России создадут цифровой профиль туриста

Ассоциация больших данных (в нее входят "Яндекс", Mail.ru Group, Сбербанк, ВТБ, "МегаФон", "Ростелеком", МТС, "ВымпелКом", QIWI, "Магнит" и другие) планирует персонализировать действия туристов и на их основе составлять цифровой профиль. По мнению ассоциации, информация поможет узнать, где лучше построить дополнительный отель или открыть ресторан.

Предполагается, что в цифровой профиль туриста войдет информация о стране и регионе проживания, пол, возраст, доход и другие социально-демографические характеристики, расходы и товары, приобретенные во время поездки, перечень посещенных достопримечательностей, кафе, отелей и других объектов инфраструктуры, интересы и отзывы. Генеральный директор ассоциации Алексей Нейман объяснил, что будут использоваться только обезличенные данные сотовых операторов, социальных сетей, сайтов с отзывами туристов, банков. "Например, если бы в условном курортном регионе строили не только пятизвездочные отели и дорогие рестораны, а кемпинги и инфраструктуру столовых, то туристический поток мог бы быть значительно больше" - подчеркнул он в комментарии РБК.

Пилотный проект планируется запустить уже к концу второго квартала текущего года, а полностью завершить исследование в 2022 году. Стоимость проекта оценивается в 10 млн рублей.