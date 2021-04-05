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05.04.2021 17:27
Рубрика: Власть

В России узаконили просветительскую деятельность

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании просветительской деятельности в РФ.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Инициативу в ноябре прошлого года внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и Совета Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Как отмечалось в пояснительной записке к документу, пока что создаются предпосылки для бесконтрольной реализации в образовании под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа. Такая пропаганда, по данным авторов, может быть направлена на дискредитацию проводимой в РФ госполитики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя.

Фото: Игоря Зарембо/ТАСС
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В качестве примера вмешательства сенаторы и депутаты назвали призывы к участию в несанкционированных акциях в Москве и других городах.

Под "просветительской деятельностью" будет пониматься распространение знаний, опыта и т.п. вне рамок образовательных программ. Целью такой деятельности является интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие человека. Поправки в закон "Об образовании" запрещают использование просвещения для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. В том числе не допускается сообщать обучающимся недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Документ, кроме того, обязывает высшие учебные заведения получать заключения профильных министерств для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Однако, как уточнили в Госдуме, эти нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев.

Новые нормы вступят в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

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