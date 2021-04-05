В России вырастут штрафы за нарушение правил эксплуатации тракторов

В России повышаются штрафы за нарушения правил эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин. Изменения внесены в статью 9.3 КоАП. Закон об этом подписал президент.

В частности, для граждан минимальные штрафы повышаются со 100 рублей до 500 рублей, а максимальные - с 300 рублей до одной тысячи рублей. Также может быть применена мера ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев. Такие же сроки действовали и раньше.

Для должностных лиц установлены штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

Новые правила, помимо тракторов, самоходных, дорожно-строительных машин, затрагивают прицепы и оборудование к ним, а также снегоходы, мотовездеходы, снегоболотоходы и другие внедорожные мототранспортные средства. Нарушения связаны, например, с несвоевременным прохождением техосмотра.

Административная ответственность за нарушение правил эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин, прицепов и оборудования к ним не пересматривалась с 2010 года. Сейчас штрафы "не позволяют в полной мере обеспечить реализацию задач, поставленных законодателем при установлении административной ответственности за нарушение федеральных норм", указывали авторы законопроекта.

В сложившейся ситуации владельцы тракторов предпочитают оплатить штраф, вместо того, чтобы пройти техосмотр. Максимальный штраф за отсутствие техосмотра трактора составляет 300 рублей, а госпошлина за прохождение техосмотра и выдачу полиса ОСАГО - 400 рублей.

Кроме того, штрафы за нарушение правил дорожного движения тракторами и самоходными машинами существенно ниже штрафов для других участников движения. Штрафы в 300 рублей налагаются и за нарушение правил эксплуатации снегоходов, мотовездеходов, снегоболотоходов и других внедорожных мототранспортных средств.