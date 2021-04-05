В российских вузах появится новая должность - цифровой проректор. Такое поручение министерству науки и высшего образования дал на встрече с ректорами в Казани вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Неважно, в каком вузе учатся студенты. Уровень знаний и доступа к современным технологиям должен быть одинаков. Фото: Александр Корольков

На том же совещании было поручено добавить в программы развития вузов разделы по цифровому апгрейду, а учебные программы сдобрить модулями, развивающими у студентов цифровые навыки. И глава минобрнауки Валерий Фальков пообещал: стандарты вузовского образования изменятся в самое ближайшее время. Учитывая такой фон, необходимость проректора по цифре в вузе выглядит вполне актуально и перспективно. В некоторых вузах "цифровики" уже приступают к работе.

- Вопреки разговорам, новая должность не равна, скажем, позиции IT-директора, - рассказал "РГ" проректор по цифровизации ДВФУ Николай Заривной. - Я отвечаю не только за перевод "внутренней бюрократии" университета в удобную и прозрачную электронную среду. Нужно оцифровать не только рабочие процессы, но и само обучение.

Фактически речь идет о принципиально новой профессии на стыке информатизации и педагогики

Надо сказать, что в тех вузах, которые уже давно и активно используют цифровые технологии, новость о возможном новом проректоре восприняли спокойно.

- Когда университет готовит кадры для цифровой экономики, ведет подготовку специалистов по IT-специальностям, очевидно, что его внутренний ресурс укомплектован, - считает проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. - Но цифровизация должна касаться всех вузов в стране, независимо от их профиля. Не важно, в каком вузе учатся студенты, уровень знаний и возможность доступа к современным технологиям должны быть одинаковы. Человек, отвечающий за это, необходим.

Мнение

Владимир Зернов, ректор РосНОУ, председатель Ассоциации негосударственных вузов России:

- Несомненно, в вузе должен быть ответственный за цифровизацию. Но гораздо важнее системные меры. Прежде всего нужны единые правила работы вузов в дистанционном режиме, современное оборудование, качественный контент и в офлайн-, и в онлайн-режиме.

Анна Маркс, директор Института прогрессивного образования:

- Важно, чтобы проректором по цифре стал не "главный по железу", а профессионал, который сможет грамотно, творчески внедрять технологии в учебный процесс. Фактически речь идет о принципиально новой профессии на стыке информатизации и педагогики.