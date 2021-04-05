В Сети выставили на продажу данные желающих взять кредит в "ДОМ.РФ"

В интернете продают данные людей, которые планируют взять кредит в банке "ДОМ.РФ". Мошенники утверждают, что владеют 100 тысячами записей о потенциальных клиентах.

Причиной утечки является уязвимость при подаче заявки на ссуду. "В рамках оперативных работ она была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме. В профилактических целях служба безопасности банка "ДОМ.РФ" проверила целостность работ всех других систем банка и не выявила нарушений", - цитирует представителя банка РБК.

Он добавил, что данные не позволяют получить доступ к счетам. Как сообщил источник на финансовом рынке, Банку России уже известно о произошедшей утечке, регулятор проведет проверку.