В ВОЗ рекомендовали больным COVID-19 ограничить контакты с животными

Больным коронавирусной инфекцией лучше ограничить контакты с домашними животными, советует представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, существует возможность передачи вируса от человека к животному. Как сообщила Вуйнович агентству РИА Новости, так как вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса. И такие изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей.

На прошлой неделе стало известно, что российские учёные изобрели вакцину от COVID-19 для животных. Она подходит как для домашних животных, так и для тех, которые выращиваются на специальных фермах и для сельхозпород. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе Федерального центра охраны здоровья животных.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к COVID-19. Случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах мира. Например, как уточняет Россельхознадзор, коронавирусную инфекцию выявили у трех домашних питомцев в Мексике и у одного в Италии. Ранее официальные источники Аргентины заявили о регистрации заболевания у четырех собак и кошек. В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек новой коронавирусной инфекцией: в Москве и Тюмени.