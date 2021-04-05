Получение наследства не всегда может оказаться благом для тех, кому оно досталось. Судя по судебной статистике, в последние годы серьезно увеличилось число наследств, обремененных долгами. И это, по утверждению юристов, становится серьезной проблемой для граждан, большинство из которых о том, что в действительности получили по наследству, узнают слишком поздно. И для решения этой проблемы наследники вынуждены порой проходить все судебные инстанции вплоть до самой высокой.

Долги умершего можно по суду взыскивать с его родственников, только если они официально признаны наследниками. Фото: Thitiphat Khuankaew / Istock

Наша история началась несколько лет назад в Воронеже, где местная жительница взяла кредит в крупном банке.

Как положено в подобных случаях, она подписала страховку на случай возможных болезней и смерти. Но так получилось, что через несколько месяцев после получения кредита она скоропостижно скончалась, оставив после себя серьезные долги.

У женщины остались две взрослые дочери, которые сообщили о "наступлении страхового случая" в страховую компанию.

Но страховая компания отказала заявительницам в компенсации. А местный суд решил, что дочери должны заплатить материнский долг. Верховный суд растолковал, как правильно поступать в подобной ситуации.

Итак, жительница Воронежа взяла в крупном банке подряд несколько потребительских кредитов. Их общая сумма на тот момент составила 79 000 рублей под 22 процента годовых. Кредиты застраховали по риску болезней и смерти в местной страховой компании. В самой страховке выгодоприобретателем записан банк, выдавший деньги. Через несколько месяцев после получения последнего кредита клиентка банка умерла, а долги остались.

Две ее дочери отправили в страховую письмо-уведомление о страховом случае. Но страховая компания им ответила, что для выплаты страховой суммы в 139 000 рублей нужно заявление банка, ведь именно в его пользу был заключен договор. На том переписка и закончилась. Прошло больше года, и долги умершей клиентки были банком проданы некой местной фирме, которая работала с долгами граждан.

Вот эта фирма и пошла в суд с иском, в котором потребовала от дочерей выплатить ей долги их матери как бывшей клиентки банка с огромными набежавшими процентами. В иске фирма назвала дочерей наследницами. Дочери с этим иском не согласились и заявили, что они не принимали наследство матери. А еще напомнили фирме по взысканию долгов, что риск смерти заемщицы вообще-то был застрахован.

Первый суд не согласился с истцами. Суд напомнил, что страховая выплата по договору положена банку. Обиженные истцы обжаловали это решение. И апелляция фирму услышала. Она отменила первое решение и приняла свое. Апелляция распорядилась взыскать с дочерей 90 299 рублей по кредитам матери. Воронежский областной суд в своем решении записал, что ответчицы фактически приняли наследство. А это означает, что дочери должны отвечать по долгам матери. Областной суд пришел к такому выводу из-за того, что дочери жили в одном доме с матерью на момент ее смерти. А еще потому, что именно дочери написали в страховую компанию письмо о наступлении страхового случая. Последний аргумент суда: они и не отказывались от наследства у нотариуса.

Дочери отправились жаловаться дальше и выше - в Верховный суд. Там материалы дела изучили и встали на сторону дочерей заемщицы.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда обратила внимание вот на что. Дочери действительно были зарегистрированы с матерью в одном доме, но - в разных квартирах. Никаких других доказательств, что они фактически приняли наследство, нет.

По мнению Верховного суда, обращение дочерей в страховую не подтверждает принятия наследства. Ведь дочери не требовали, чтобы страховую премию выплатили именно им, подчеркнул Верховный суд. И ­добавил - апелляция никак не высказалась о договоре страхования, который учел райсуд, отказывая в иске. А ведь страховой случай наступил: заемщица умерла. Страховая отказался выплачивать возмещение без заявления банка, в пользу которого был договор. Апелляция в этих обстоятельствах не разбиралась, заявил Верховный суд. В облсуде не изучили договоры страхования и не определили, кому положена страховая выплата.

Юристы утверждают, что страхование жизни при взятии кредита - неплохой способ освободить наследников от долгов наследодателя. Ведь банк после наступления страхового случая не сможет требовать возврата долга из наследства. Задача наследников - оперативно проинформировать банк и страховую о смерти должника. Юристы советуют внимательно читать договор страхования, чтобы понять, что будет страховым случаем. К страховым случаям не относятся смерть на службе в армии, в тюрьме, смерть от хронических заболеваний.

Если к договору не приложена страховка, то платить по кредитам придется наследникам. И они должны помнить: банки часто обращаются в суд не сразу, а примерно через год после смерти должника, а за это время набегают большие проценты. Будущим наследникам, прежде чем принимать наследство, надо сопоставить имущество и долги умершего, ведь им придется платить по этим долгам. Если долгов много, то наследство не надо принимать. Или отказаться, если оно фактически уже принято. Дело дочерей клиентки банка Верховный суд велел пересмотреть.