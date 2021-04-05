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05.04.2021 13:50
Рубрика: Общество

Ученые назвали необходимое для жизни вещество на экзопланетах

Текст: Александр Гавриленко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последние несколько лет мы наблюдаем настоящий бум открытия экзопланет. Сегодня 4375 таких объектов, еще 5856 ожидают подтверждения. После ввода в эксплуатацию нескольких крупных телескопов следующего поколения их число, несомненно, увеличится еще больше. И ученые начали активно работать над поиском самых эффективных "биосигнатур", которые могут указать на наличие там следов жизни. Согласно новому исследованию из Массачусетского технологического института, самым точным маркером может оказаться наличие на планете органического углеводородного соединения изопрена.

Фото: NASA
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На сегодняшний день подавляющее большинство экзопланет обнаружено и подтверждено косвенными методами. Лишь в редких случаях астрономам удавалось получить реальные спектры излучений, которые позволяют точно определить их химический состав. Однако это изменится, как только в космос отправятся инструменты следующего поколения, такие как космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) или обсерватория "Нэнси Грейс" (в 100 раз более мощная, чем ее предшественник "Хаббл").

Говоря простыми словами, эти уникальные устройства смогут наблюдать нашу Вселенную на более длинных волнах, в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, и со значительно большей чувствительностью, чем ныне действующие аппараты. "Биосигнатуры" включают в себя химические признаки, связанные с жизнью и биологическим процессом, а также говорят о благоприятных для этого условиях. Ранее таковыми маркерами считались кислород и углекислый газ, которые производятся живыми организмами на Земле, вода и метан, выделяющийся при разложении органических веществ, а также некоторые побочные продукты (сероводород, диоксид серы, монооксид углерода, газообразный водород и так далее). Однако все это могло накопиться и на безжизненной планете. А вот изопрен - практически уникальное, редкое соединение. И производит его огромное число разнообразных форм жизни (от бактерий до растений и животных), эволюционно далеких друг от друга.

По расчетам исследователей, "изначальная планета" (на которой начинает зарождаться жизнь) обязательно должна иметь большое количество изопрена в своей атмосфере. Так было и на Земле между четырьмя и 2,5 миллиардами лет назад, когда одноклеточные организмы были единственной формой жизни, а фотосинтезирующие цианобактерии медленно создавали вокруг Земли кислородную атмосферу. Так что сейчас поиски будут сосредоточены именно на этом соединении, сообщает Universe Today.

Конечно, исследования столкнутся с целым рядом сложностей. Неизвестно даже, приведет ли это к открытию внеземной жизни в течение XXI века. Но ясно одно. В ближайшие годы астрономы детально изучат атмосферы тысяч экзопланет и будут иметь исчерпывающий список планет с самыми точными биосигнатурами, которыми они смогут руководствоваться в поиске конкретных следов жизни по всей Галактике.

Общество Наука

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