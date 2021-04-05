Власти Южной Кореи предупредили о приближении четвертой волны коронавируса

В Южной Корее вновь забили тревогу, предупреждая о приближении очередной волны COVID-19. Власти настаивают на необходимости ужесточения мер социального дистанцирования, тогда как критики указывают, что нынешняя политика по противодействию коронавирусу не приносит ожидаемого эффекта.

Кому-то показатели Южной Кореи по части COVID-19 могут показаться близкими к идеальным, но в самой Стране утренней свежести серьезно обеспокоены, так как последние пять дней подряд численность новых зараженных коронавирусом стабильно превышала 500 человек, что напоминает ситуацию в начале декабря прошлого года, после чего пришла третья волна COVID-19. "Мы находимся в ситуации, когда может начаться четвертая волна коронавируса… Уже в ближайшее время численность зараженных за сутки может превысить тысячу человек", - заявил вчера в специальном официальном заявлении к народу первый заместитель главы Центра по предотвращению последствий бедствий и катастроф Республики Корея Квон Дэ Чхоль. Его слова сегодня подтвердила и руководитель Агентства по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями РК Чон Ын Гён, отметив, что число зараженных может серьезно увеличиться.

Согласно данным за последние шесть дней, численность зараженных в сутки составила 506, 551, 558, 543, 543 и 473 человек. Снижение сегодняшних показателей ниже уровня 500 человек объясняется тем, что в выходные делают заметно меньше тестов. Хотя данные цифры для населения в 52 миллиона человек для жителей других стран кажутся наоборот весьма благополучными, но корейцы полагают иначе. В Корее никогда не вводили тотального локдауна, не закрывали полностью рестораны и основные общественные учреждения, не останавливали на длительное время производства, а потому не хотят проходить через это, предпочитая работать на упреждение.

В этой связи чиновники и государственные медики отмечают, что необходимо вновь ужесточать меры социального дистанцирования, иначе вспышки COVID-19 не избежать. Власти также предупредили, что будут куда строже следить за соблюдением действующих ограничений и будут лишать лицензий на бизнес сразу по выявлению нарушений.

Однако проблема в том, что люди серьезно устали от действующих ограничений. Представители малого и среднего бизнеса неоднократно проводили акции протеста и смогли добиться некоторых послаблений и разрешений на работу многим видам заведений, но тут же в разных местах начали появляться очаги COVID-19. Корейцы в своем подавляющем большинстве очень хорошо соблюдают меры социального дистанцирования типа обязательного ношения масок, но потепление воздуха, приход весны, замечательная погода, а также накопившаяся усталость от ограничений заставили многих выходить на улицы, собираться, что повышает риск распространения инфекции.

Независимые эксперты и оппозиционные СМИ критикуют подход властей, указывая, что принимаемые меры не демонстрируют ожидаемую эффективность. Так, в последние дни с 22,3 до 28,3 процента повысилась доля тех заболевших, у кого не удалось выяснить пути заражения. Показатель распространения инфекции вновь превысил 1, составив 1,07. Это означает, что один зараженный в свою очередь инфицирует более одного человека. Меры по упреждающему выявлению, когда проводятся массовые тестирования большого количества людей, также не особо успешны. Доля выявленных зараженных среди групп людей, кого занесли в "коллективы с высокой опасностью распространения COVID-19", составила лишь 0,1 - 0,2 процента. А ведь на эти кампании тратятся большие государственные средства и отвлекается большое количество медперсонала.

Вакцинация также идет весьма медленно. Всеобщая компания по прививкам от COVID-19 стартовала 26 февраля, но к настоящему моменту привито лишь 1,86 процента от общей численности населения, тогда как, по словам экспертов, для получения хоть какого-то заметного эффекта по снижению роста зараженных COVID-19 необходимо вакцинировать на менее 20 процентов. Этого показателя, с учетом нынешних темпов, удастся достигнуть не ранее июня. Корейцы в целом положительно относятся к необходимости вакцинации, но пока прививки делают лишь узким группам людей - медикам и пожилым людям. При этом все вакцинированные получили лишь первую из двух необходимых доз препаратов.

Правительство РК заявило о намерении ускорить кампанию по вакцинации, но теперь возникли и проблемы с поставками вакцин. Хватает также и различных слухов и опасений по поводу используемой сейчас в большинстве случаев в Южной Корее вакцины AstraZeneca. В этой связи уже в который раз в СМИ и среди экспертов Страны утренней свежести все громче звучат голоса в пользу закупки иных вакцин, среди которых отдельно называется российская "Спутник-V" и китайские образцы.

Власти РК на днях в ответ на вопросы журналистов заявили, что пока "официально не рассматривают возможность закупки российской вакцины", но, как стало известно, госструктуры РК уже в январе получили все необходимую документацию на "Спутник-V". На самом деле власти Южной Кореи думают о возможности приобретения как вакцины РФ, так и иных препаратов, которые смогут решить проблему поставок, но пока не хотят называть данный процесс официальной линией. Потому многие обычные люди и медики задаются вопросом: "Раз российский препарат получил международное призвание, то почему бы и нам его не приобрести?"

В любом случае сейчас, как считают власти Южной Кореи, страна вновь подошла к достаточно опасному перекрестку, когда можно свернуть на дорогу, которая быстро приведет к четвертой волне коронавируса. В ближайшие дни ожидается очередное заявление по поводу новых обязательных мер социального дистанцирования. Правда многие уже сомневаются, что эффект от ужесточения будет - и люди устали, и экономике слишком тяжело, да и погода слишком хорошая, чтобы сидеть дома и игнорировать цветущую за окном вишню.