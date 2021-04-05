Власти Венесуэлы продлили в стране строгий карантин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о продлении в стране строгого карантина еще на семь дней. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировал канал VTV, назвав такое решение необходимой мерой.

По словам Мадуро, данный шаг предпринят с целью снижения числа новых случаев коронавируса и смертности от COVID-19 в отдельных регионах Венесуэлы. Президент также заявил о распространении "бразильских" штаммов коронавируса, которые выявлены уже в 13 штатах, включая столицу.

"По нашим оценкам, развитие пандемии в стране зависит от распространения этих штаммов", - цитирует РИА Новости Мадуро. Также с пятого апреля Венесуэла усилит санитарный контроль на границе с Колумбией

Накануне Венесуэла достигла пика летальных случаев COVID-19 за сутки - 18, а в воскресенье в стране был обновлен максимум новых выявленных случаев - 1779.