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05.04.2021 19:00
Рубрика: Власть

Вернут погоны

В российской армии возрождают воинские должности юристов
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8423)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о включении воинских должностей юридического профиля в частях и соединениях Российской армии. Сейчас такие должности, как правило, занимает гражданский персонал или государственные гражданские служащие.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Решение о замене ряда офицерских должностей гражданским персоналом было принято еще в 2008 году. Тогда в рамках сокращения армии проводилась "оптимизация штатной численности воинских должностей в структурах Вооруженных Сил". В перечень "оптимизированных" в том числе попали и военные юристы. Считалось, что специалист с "гражданки" с соответствующим образованием вполне сможет разобраться в хитросплетениях военно-юридической службы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Конечно, теоретически такая "смена состава" не должна была вызвать никаких проблем. Однако на практике получилось несколько по-другому. По мнению ряда экспертов, военные юристы с "гражданки" все-таки не до конца понимают, что такое армейская специфика и суровый армейский быт.

К примеру, гражданского специалиста в случае необходимости невозможно перевести к новому месту работы без его согласия. Работает такой юрист строго в рамках заключенного с ним договора. Вопросы к гражданским также возникают при проведении боевой подготовки, где обязательно должен присутствовать юрист. Кроме того, юридические "спецы" необходимы во время миротворческих миссий армии, а также во время военных конфликтов. Понятно, что гражданских попросить поехать в зону боевых действий будет совсем непросто.

Как рассказал газете "Красная звезда" начальник Юридической службы Вооруженных сил России Олег Безбабнов, военные юридические должности уже начинают вводиться в армии.

"Министром обороны принято решение о включении воинских должностей юридического профиля в войсковом звене "соединение - объединение", а также в главных командованиях видов и командованиях родов войск Вооруженных сил, управлениях флотов и региональных управлениях правового обеспечения", - заявил Безбабнов.

По его словам, потребность в возвращении военных юристов в категорию военнослужащих возникла в том числе из-за возросшей необходимости юридического обеспечения войск в условиях боевых действий и миротворческих операций.

"Это подтверждает необходимость наличия у должностных лиц юридической службы опыта военной службы, знаний международного гуманитарного права, военной администрации, готовности несения службы как на территории России, так и за ее пределами", - отметил Безбабнов.

Вернуть военных юристов в категорию военнослужащих было решено из-за возросшей необходимости юридического обеспечения войск в условиях боевых действий и миротворческих операций

По его словам, нехватка юридических кадров может быть восполнена в том числе за счет выпускников гражданских юридических вузов, в том числе и тех, где нет военной кафедры. Желающие смогут получить дополнительное образование на базе вузов минобороны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Реформа армии

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