Володин назвал возможную дату отчета правительства РФ в Думе

Госдума предложит 12 мая в качестве даты проведения отчета правительства о работе за предыдущий год. Об этом в понедельник сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что кабинет министров намерен обратиться к Госдуме с просьбой о переносе отчета правительства с 21 апреля на более поздний срок. Это связано с тем, что дата совпала с датой Послания президента РФ Федеральному Собранию.

Учитывая обращение правительства, руководство ГД обсудит этот вопрос с фракциями, а также он будет подниматься на думском Совете, написал Володин в Telegram-канале.

"Мы не будем отодвигать далеко дату отчета правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая" - сообщил он. Это позволит обсуждению пройти сразу после того, как депутаты вернутся из своих избирательных округов.

В оставшееся же до отчета время в ГД завершатся встречи министров с профильными комитетами, а фракции готовятся к встрече с председателем правительства.