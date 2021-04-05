Восемь человек пострадали при взрыве на лодке в австралийском Хоксбери

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери на севере Сиднея, передает местный телеканал 9News.

Все случилось около пристани для яхт у Дангар-роуд. По предварительным данным, судно загорелось во время заправки. По словам свидетелей, несколько детей покинули лодку незадолго до взрыва, пишет РИА Новости.

Прибывшие на место оперативные бригады доставили пострадавших в больницу. Четверо человек находятся в критическом состоянии, еще два - в тяжелом. Еще двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.