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05.04.2021 05:55
Рубрика: В мире

Восемь человек пострадали при взрыве на лодке в австралийском Хоксбери

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери на севере Сиднея, передает местный телеканал 9News.

При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека

Все случилось около пристани для яхт у Дангар-роуд. По предварительным данным, судно загорелось во время заправки. По словам свидетелей, несколько детей покинули лодку незадолго до взрыва, пишет РИА Новости.

Прибывшие на место оперативные бригады доставили пострадавших в больницу. Четверо человек находятся в критическом состоянии, еще два - в тяжелом. Еще двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.

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