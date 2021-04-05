Впервые за сутки в Индии выявили свыше 100 тысяч заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Индии подтверждено 103,7 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый большой ежедневный прирост с начала пандемии, сообщили в минздраве страны.

Всего в стране зарегистрировано уже свыше 12,5 миллионов случаев заражения COVID-19. Продолжают лечение в больницах сейчас около 741 тысячи пациентов, пишет РИА Новости. Индия занимает третью строчку среди стран мира по числу инфицированных.

Больше всего заболевших в штате Махараштра - за минувшие сутки здесь подтвердили более 57 тысяч новых случаев заболевания. В связи с распространением инфекции власти региона продлили ночной комендантский час, а также разрешили торговым центрам, барам, ресторанам и небольшим магазинам работать только для доставки еды и посылок. В тройке штатов страны, в которых чаще всего заболевают коронавирусом, также Чхаттисгарх и Карнатака.