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05.04.2021 06:35
Рубрика: Общество

Врач назвал важное отличие плохого доктора от хорошего

Текст: Оксана Грибанова

Высококвалифицированные специалисты разговаривают с пациентами на понятном языке, не пытаясь запутать в терминах, а также чаще всего ставят диагноз "от двери". "Вы еще только входите в кабинет, а у него уже есть предположение, чем вы болеете. Затем он свои гипотезы подтверждает или опровергает", - отметил врач-реаниматолог Александр Островский.

Фото: Кирилл Попович
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При этом важно, чтобы человек, которому вы доверяете свое здоровье и с которым вам предстоит вместе проделать большую работу, относился к пациенту как к партнеру, не забрасывая терминами и непонятными формулировками.

По словам реаниматолога, нормальное время для первичного приема - не более 10-15 минут. Потом следует уточнение диагноза и углубленная диагностика, передает РИА Новости.

Специалист добавил: то, что делает врач, это не предоставление услуги, а совместная работа с пациентом, партнерские отношения. Он отметил, что приветствует ситуацию, когда пациент начитан о своей проблеме, активно познает новую для себя сферу и даже иногда по своей проблеме знает чуть больше, чем врач. "Сейчас же нет проблемы доступа к информации, и в принципе люди уже научились отделять фейковую информацию от нефейковой", - заключил Александр Островский.

Наука Общество Здоровье

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