Xiaomi выпустила электронную книгу с 5-дюймовым экраном

Xiaomi презентовала миниатюрный гаджет - 5,2-дюймовую электронную книгу InkPalm 5. Ее можно приобрести на краудфандинговой платформе Youpin.

Как уточняет Gizmochina, стоимость устройства - 599 юаней (около 91 доллара).

Экран электронной книги имеет разрешение 1280х720 пикселей с плотностью 284 пикселя на дюйм. Устройство весит всего 115 грамм и имеет толщину 6,9 миллиметра. Благодаря этому гаджет легко помещается в карман.

В InkPalm 5 использовано стекло с увеличенной способностью пропускания, что позволило улучшить чувствительность при касании экрана. Логотип, расположенный в нижней части экрана, имеет функционал - это сенсор, который поддерживает пользовательские операции.

Также электронная книга имеет круглосуточную регулировку света для чтения (можно выбрать один их двух цветов). Эта функция, как правило, есть на флагманских устройствах.

Начинка гаджета - четырехъядерный процессор, 1 гигабайт оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Батарея устройства имеет емкость 1400 мАч - ее должно хватить надолго, так как энергии InkPalm 5 потребляет немного.

Работает новинка на ОС Android 8.1. Пользователи получат доступ к пяти крупным книжным библиотекам, включая Jingdong, WeChat и Kindle. Также устройство поддерживает установку сторонних приложений и может импортировать электронные книги.