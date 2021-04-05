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Xiaomi выпустила электронную книгу с 5-дюймовым экраном

Текст:   Виктория Чернышева
05.04.2021,  
14:59
Фото: xiaomiyoupin.com Фото: xiaomiyoupin.com
Фото: xiaomiyoupin.com

Xiaomi презентовала миниатюрный гаджет - 5,2-дюймовую электронную книгу InkPalm 5. Ее можно приобрести на краудфандинговой платформе Youpin.

Как уточняет Gizmochina, стоимость устройства - 599 юаней (около 91 доллара).

Экран электронной книги имеет разрешение 1280х720 пикселей с плотностью 284 пикселя на дюйм. Устройство весит всего 115 грамм и имеет толщину 6,9 миллиметра. Благодаря этому гаджет легко помещается в карман.

В InkPalm 5 использовано стекло с увеличенной способностью пропускания, что позволило улучшить чувствительность при касании экрана. Логотип, расположенный в нижней части экрана, имеет функционал - это сенсор, который поддерживает пользовательские операции.

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Также электронная книга имеет круглосуточную регулировку света для чтения (можно выбрать один их двух цветов). Эта функция, как правило, есть на флагманских устройствах.

Начинка гаджета - четырехъядерный процессор, 1 гигабайт оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Батарея устройства имеет емкость 1400 мАч - ее должно хватить надолго, так как энергии InkPalm 5 потребляет немного.

Работает новинка на ОС Android 8.1. Пользователи получат доступ к пяти крупным книжным библиотекам, включая Jingdong, WeChat и Kindle. Также устройство поддерживает установку сторонних приложений и может импортировать электронные книги.

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Фото: iStock
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