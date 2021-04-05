За перемещениями мусоровозов проследит информационная система

Разработать механизм контроля за транспортировкой твердых коммунальных отходов поручила главам Минприроды, Росприроднадзора и ППК "Российский экологический оператор" вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Минприроды, Росприроднадзору и ППК РЭО поручено подготовить план мероприятий, обеспечивающих реализацию такой системы прослеживаемости", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Предполагается, что контролировать движение мусоровозов будут с использованием информационных систем. Виктория Абрамченко заявила, что контроль за транспортировкой отходов повысит прозрачность отрасли, позволит сформировать единую базу данных об объемах транспортируемых отходов.

Утверждение новой расширенной ответственности производителей потребует от государства и участников рынка большой совместной работы по созданию нормативно-правовой базы, предупреждала ранее Виктория Абрамченко.

"Мы должны ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимого мусора, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот, - говорила тогда вице-премьер. - В числе принятых решений - усиление контроля за фактической утилизацией, который будет реализован благодаря государственной информационной системе. В ней будет реализован принцип перекрестной отчетности с введением реестра утилизаторов, фиксацией объема выпускаемой на рынок упаковки и товаров".