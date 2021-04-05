За зиму Европа рекордно опустошила свои газовые хранилища

К 25 марта сезон отбора газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы завершился. За это время из них был поднят рекордный с начала публикаций в 2011 году открытых данных объем газа - 65,6 млрд кубометров, сообщает "Газпром", ссылаясь на Gas Infrastructure Europe.

В среднем в европейских ПХГ осталось 29% газа. При этом хранилища в Германии и Австрии опустошены до 26%, в Нидерландах - 23%, во Франции - 17%. Эти страны входят в пятерку крупнейших европейских "хранителей газа". Чтобы восстановить запасы, Европе необходимо закачать на 57,3% или на 23,9 млрд кубометров газа больше, чем в прошлом году. Этот дополнительный объем сопоставим с суммарным экспортом газа "Газпрома" в 2020 году таким крупным потребителям как Франция и Нидерланды, подчеркивают в российской компании.

Предыдущий максимум отбора газа из ПХГ был зафиксирован в 2018 году, когда Европу накрыл циклон, принесший аномальные морозы и снегопады в феврале-марте, который СМИ назвали "Зверь с Востока".