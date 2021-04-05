Законопроект Росреестра упростит оформление прав на дома и землю

С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 14 млн заявителей, однако у граждан на руках по-прежнему имеются свидетельства на землю и другие документы старого образца, отметил статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Остается нерешенным вопрос оформления прав наследников на земельные участки, которые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) пользования. Например, если гражданину был предоставлен в постоянное пользование огород, на котором строить нельзя, то несмотря на использование земельного участка на протяжении десятков лет, он не перейдет по наследству ни его детям, ни внукам. Этот участок придется приобретать на общих основаниях у органов публичной власти. Законодательная инициатива Росреестра направлена на решение этого вопроса.

"С одной стороны, причиной того, что "старые" права до сих пор не переоформлены, является сама по себе необходимость "похода" в органы регистрации прав. С другой стороны, дальнейшее развитие земельного законодательства требует завершения земельной реформы 90-х годов. В связи этим Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Таким образом, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования", - отметил Бутовецкий.

Закон также позволит решить и проблему легализации и оформления жилья, построенного еще в советский период. "Многие граждане сегодня лишены возможности оформить право собственности на свои жилые дома, хотя пользуются ими долгие годы, большинство - еще с советских времен. Проблема - в отсутствии необходимых документов как на сами жилые дома, так и на земельные участки под ними и, соответственно, в невозможности оформить одно без другого. Эти дома могут числиться учтенными в старых документах совхозного (колхозного) учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших БТИ. Однако этого сейчас недостаточно для внесудебного и простого оформления прав. Законопроект предлагает комплексное решение вопроса: в упрощенном порядке оформить права на жилые дома, построенные еще в советский период, и земельные участки под ними в собственность бесплатно", - пояснил Бутовецкий.

Воспользоваться таким упрощенным порядком можно будет, если жилой дом был построен до мая 1998 года (до вступления в силу первого Градостроительного кодекса РФ), находится в границах населенного пункта и расположен на государственной или муниципальной земле.

Граждане должны будут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом (документы о выделении земли, об уплате коммунальных услуг, о проведении государственного технического учета или технической инвентаризации. Возможны и другие документы, их перечень вправе дополнительно определить региональные власти. Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно и на земельный участок, и на сам жилой дом - по заявлению органа власти или органа местного самоуправления, предоставившего земельный участок.

Чтобы создать более комфортные условия для оформления прав граждан на садовые и жилые дома, Росреестр предлагает сделать постоянным действующий до 2026 года упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые дома. Это актуально, поскольку введенный с 4 августа 2018 года уведомительный порядок строительства жилых домов предусматривает встречный ответ уполномоченного органа (уведомление о соответствии или несоответствии), что, по сути, гражданами приравнивается к получению разрешения на строительство.

Есть нововведения, которые касаются и многоквартирных домов. Так, законопроект предлагает образовывать земельные участки под многоквартирными домами не только путем подготовки проекта межевания территории, но и на основании схемы расположения на кадастровом плане территории, подготовленной с соблюдением процедуры общественных обсуждений. Это позволит ускорить процесс оформления земли под многоквартирными домами - в первую очередь, для защиты жилищных прав граждан на придомовые территории, подчеркивают в Росреестре.

"Дачной амнистией" называют упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе дачные и садовые дома, гаражи и хозпостройки. При таком порядке не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Наибольшей популярностью "дачная амнистия" пользуется в Дагестане, Татарстане, Иркутской и Волгоградской областях, Красноярском крае. В конце прошлого года был принят закон о продлении "дачной амнистии" на пять лет - до марта 2026 года.