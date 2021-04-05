Защитник "Спартака" Жиго получил сотрясение мозга

Футболист "Спартака" Самуэль Жиго получил сотрясение мозга в воскресном матче 24-го тура чемпионата России в гостях против "Ростова" (3:2). Об этом сообщил директор департамента московского клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
"Завтра врачи решат, нужно ли дальнейшее обследование", - приводит слова Фетисова sport24.ru.
Добавим, что Жиго был заменен на 80-й минуте, вместо него вышел Илья Гапонов.
Тем временем серьезную травму получил защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. У исландца диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Как сообщается на официальном сайте клуба, Магнуссону предстоит пройти операцию.