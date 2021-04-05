Защитник "Спартака" Жиго получил сотрясение мозга

Футболист "Спартака" Самуэль Жиго получил сотрясение мозга в воскресном матче 24-го тура чемпионата России в гостях против "Ростова" (3:2). Об этом сообщил директор департамента московского клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости