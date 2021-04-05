Застройщики чаще стали оставлять в собственном управлении коммерческие помещения в новостройках, рассказали "РГ" участники рынка. Это позволяет им выполнить обещания, которые были даны покупателям в рекламных буклетах.

В рекламе новых жилых комплексов нередко расписывается, что в доме будут фитнес-центр, пекарня, балетная школа и прочие модные заведения. Однако строительная компания может быть обязана возвести, помимо собственно квартир, лишь социальные учреждения - детсад, школу, поликлинику, подчеркивает руководитель архитектурной мастерской N2 "Гипрогорпроект" Иван Брызгалов. Это контролируется государством, иногда новостройки обеспечиваются социальной инфраструктурой по программе "Стимул", которую контролирует минстрой. "Вся прочая инфраструктура, вроде уникальных элементов благоустройства, объектов современного стрит-ретейла, публичных пространств - зависит от статуса продаваемого ЖК и маркетинговой политики застройщика", - говорит Брызгалов.

Застройщики могут выбрать одну из двух моделей - либо заложить сценарий продажи коммерческих помещений, либо оставить их под собственным управлением и подбирать арендаторов, говорит директор по девелопменту Insolver Никита Евдокимов. 90% застройщиков стремится максимально быстро продать все коммерческие помещения, отмечает Брызгалов. Наиболее востребованными являются площади в 30-150 кв. м, и в них же наблюдается максимальная ротация владельцев. Но уже есть примеры девелоперов, которые работают по второй модели, говорит Евдокимов.

Контролировать выбор арендаторов имеет смысл в масштабных проектах

Эта стратегия целесообразна в масштабных проектах, которые сдаются в несколько очередей в течение 5-10 лет, говорит управляющий директор группы "Самолет" Дмитрий Волков. Иногда квартиры здесь покупают по рекомендации уже заселившихся знакомых, существуют повторные продажи - покупатели, расширяя жилплощадь, переезжают в новые здания того же комплекса. Для застройщика это стимул сдержать обещания и обеспечить дома разнообразной инфраструктурой. Покупателям стоит изучить прошлые проекты застройщика, советует Брызгалов. Это позволит сравнить, что было обещано и что реализовано.