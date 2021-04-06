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06.04.2021 21:10
Рубрика: Происшествия

Александру Бастрыкину доложили о расследовании резонансных дел

Текст: Наталья Козлова

Ранение подростка в Ленинградской области, смерть молодого футболиста и гибель студентов от удара током на Сахалине - об этих случаях следователи доложили во вторник, 6 апреля, Александру Бастрыкину на оперативном совещании.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Первым делом говорили о происшествии в Кингисеппе Ленинградской области, где пострадал подросток. Он рассказал, что во время игры во дворе почувствовал острую боль в шее, в больнице врачи извлекли из его тела пулю. Сейчас следователи выясняют обстоятельства, при которых подросток получил ранение. Александр Бастрыкин поручил привлечь эксперта по баллистике для установления места, откуда был выстрел.

Также главе СК РФ доложили о том, как идёт доследственная проверка смерти футболиста в Московской области. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам будет принято процессуальное решение.

Руководитель ГСУ СК по Москве доложил о происшествии в столичной хореографической школе. Там 5 апреля 14-летний подросток пронес в школу светошумовое устройство для игры в страйкбол и кинул его в металлический шкаф, в результате пострадал 11-летний мальчик. Пострадавший ребенок в больнице и его жизни ничего не угрожает. Возбуждено дело о хулиганстве.

Еще одной темой обсуждения стало возбуждение уголовного дела в Сахалинской области, где двое студентов погибли в общежитии от удара током. Обвинение уже предъявлено двум гражданам. Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства монтажа оборудования, в том числе электроводонагревателей в этом общежитии. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
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Кроме того, глава СК заинтересовался уголовным делом в Нижегородской области. Там следователи выясняли обстоятельства проведенной операции, в результате которой мужчине удалили желудок. Руководство СК по Нижегородской области отчиталось о результатах расследования и полученных заключениях экспертиз, которые не показали причинно-следственной связи в действиях врачей, в результате дело прекращено. Но Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему полный отчет об основаниях для прекращения.

В Санкт-Петербурге следователи СК ходатайствуют перед прокуратурой о передаче в им материалов об избиении девочки в Пушкинском районе. Александр Бастрыкин поручил представить доклад по этому происшествию.

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