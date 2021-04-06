Мошенники воспользовались интересом россиян к инвестициям

Рост интереса россиян к биржевым инвестициям открыл новую "золотую жилу" для мошенников: теперь они пытаются выманить персональные данные и деньги под видом сайтов для проверки надежности брокера.

В Сети распространяется реклама, где предлагается проверить "брокера через интернет". Когда пользователь кликает по ссылке, сайт показывает информацию что "брокер находится в черном списке". Для того, чтобы получить дальнейшие указания, человеку предлагается оставить свое имя и номер телефона, сообщает РИА Новости.

По словам директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарьи Адриановой, за подобными "черными списками" могут скрываться сразу несколько видов мошенничества. Это и "юридическая" защита инвестора от "недобросовестного" брокера", перевод средств на счета мошенников путем психологического давления, а также сбор персональных данных граждан.