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06.04.2021 15:47
Рубрика: Происшествия

Брянский блогер осужден за клевету на ветерана Великой Отечественной

Текст: Татьяна Ткачёва

Штраф в размере миллиона рублей назначили жителю Брянска, который обвинил земляка - участника Великой Отечественной войны в государственной измене.

Фото: Игоря Зарембо/ТАСС
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Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, в августе 2020 года мужчина заявил на одном из YouTube-каналов, что во время Великой Отечественной войны ветеран сотрудничал с контрразведкой "Абвер". По сути, это было обвинением в государственной измене - преступлении особой тяжести.

На деле ветеран вместе с другими красноармейцами попал в плен в мае 1942 года под Керчью в результате ожесточенных боев, где немцы применили нервнопаралитический газ. Их поместили в лагерь "Шталаг-326". В СК подчеркнули, что ветеран "сохранил верность Родине и веру в Победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям", затем бежал и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года получил медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг".

Как установлено следствием и судом, блогер заведомо осознавал, что распространяет ложные сведения, и хотел опорочить честь и достоинство участника Великой Отечественной войны и его родственников (сын ветерана - брянский губернатор).

По решению суда житель Брянска признан виновным в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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