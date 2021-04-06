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06.04.2021 20:54
Рубрика: Происшествия

Ждут конвоя

Начинается суд по делу о хищении 11 млрд братьями Магомедовыми
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8424)
Мещанский суд Москвы во вторник должен был начать рассмотрение по существу дела совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Начало процесса было назначено на 12.00, однако к 17.00 братьев в суд еще не доставили. В пресс-службе суда корреспонденту "РГ" сообщили, что задержка начала заседания связана с задержкой доставки подсудимых конвоем. Как сообщили ранее корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генеральной прокуратуры, братья Магомедовы обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, а также мошенничестве и растрате.

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По данным Генпрокуратуры, не позднее 2010 года братья Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению, путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций создали на территории Москвы преступное сообщество. В его состав на роли руководителей структурных подразделений были привлечены доверенные лица братьев - Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек.

Как утверждает следствие, в качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма". С 2010 года по 2016 год членами преступной группы по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам было похищено более 11 млрд рублей.

Расследование в отношении соучастников Магомедовых, находящихся в международном розыске, продолжается Следственным департаментом МВД России. Кроме того, Генпрокуратура в интересах РФ заявила гражданский иск о взыскании с Магомедовых в пользу государства более 5,8 млрд рублей.

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