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Рубрика: Происшествия

Увели депозиты

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и еще двух банкиров стоимостью 113 млрд рублей
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 73(8424)
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также двух бывших топ-менеджеров Автовазбанка, который входил в группу ПСБ. Речь идет о сумме в пределах 113 млрд 68 млн рублей.

Как сообщает РИА Новости, обеспечительные меры приняты по ходатайству банка "Траст" в деле по его иску о взыскании убытков с Ананьевых, президента АВБ Банка с февраля 2016-го по август 2018 года Олега Вдовина и бывшего совладельца банка Николая Тарана. Иск поступил в суд 2 апреля, он принят к производству, предварительные слушания назначены на 20 мая. Иск заявлен о солидарном взыскании убытков, причиненных действиями контролировавших АВБ Банк лиц. В частности, истец указывает, что с 2015 года в отношении банка осуществлялась процедура санации под контролем Банка России.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ РИА Новости
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С 4 апреля 2018 года ЦБ в качестве финансовой помощи АВБ Банку предоставил депозиты на сумму 352,5 млрд рублей и еще 350 млн рублей на докапитализацию.

Арбитраж наложил арест на деньги, в том числе те, которые будут поступать на банковский счет, или иное имущество, находящееся у ответчиков, за исключением 80% ежемесячной заработной платы.

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