В московском метро мужчина столкнул пассажира на рельсы

Пассажира московского метро столкнули с платформы на рельсы во время драки. Благодаря быстрой реакции полицейских он остался жив, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Конфликт был спровоцирован 39-летним пассажиром на станции "Сокольники". Он несколько раз ударил попутчика и угрожал его убить. В драке злоумышленник столкнул оппонента на рельсы. Это заметили дежурившие на станции полицейские. Они быстро подняли пострадавшего с платформы.

Нападавший попытался убежать, но патрулю удалось его задержать. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ - "Угроза убийством".