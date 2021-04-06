В Москве охранник заминировал школу, чтобы получить премию

Охранник столичной школы, расположенной в районе Люблино, подложил в учебное заведение муляж гранаты и сообщил о "минировании" в полицию. Как выяснили позже сотрудники правоохранительных органов, таким образом мужчина надеялся получить вознаграждение, положенное, как он предполагал, за бдительность.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, информацию о том, что за обнаружение взрывного устройства положена премия, охранник нашел в интернете. Там же он приобрел и муляж гранаты. Предприимчивый сторож не учел одного - вся территория школы оснащена видеонаблюдением. Поэтому правоохранителям не составило трудности опознать того, кто подложил муляж в школьное здание.

На охранника завели дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.