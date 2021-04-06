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06.04.2021 20:48
Рубрика: Происшествия

Ложные показания после аварии

В суд пришли дела лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8424)
В Пресненский суд Москвы 6 апреля пришли уголовные дела свидетелей по скандальному делу о пьяном ДТП актера Ефремова.
Записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев опровергли рассказы лжесвидетелей о том, кто был за рулем. Фото: РИА Новости Записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев опровергли рассказы лжесвидетелей о том, кто был за рулем. Фото: РИА Новости
Записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев опровергли рассказы лжесвидетелей о том, кто был за рулем. Фото: РИА Новости

Фигурантов этих дел будут судить "по месту совершения преступления". То есть в том же суде, где они, расписавшись об ответственности за ложные показания, их и дали.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы
Трое лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова предстанут перед судом

Статья Уголовного кодекса 307 - об ответственности за вранье - чуть ли не самая популярная. Про нее знают практически все - фигуранты дел, свидетели, эксперты, переводчики. Под строчками статьи на следствии и в суде подписываются ежедневно тысячи людей. Но в реальности по ней наказывают немногих. Эти граждане ответят, вероятно, потому, что процесс был уж очень скандальным.

Свидетелей нашел теперь уже бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Уверяет, что по объявлению в СМИ. Потом выяснится: всё якобы видевшие свидетели - Александр Кобец и его друг Андрей Гаев - были нетрезвы, а Кобец вообще-то и слеп на один глаз.

Свидетели озвучили версию защиты - за рулем внедорожника актера якобы сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Третий свидетель - Теван Багдасарян сказал, что видел перед аварией на заднем сиденье машины незнакомого мужчину, а за рулем никого не было. Троице суд не поверил, что и отразил в приговоре. Так и записал: показания противоречат доказательствам. После проверки кто что видел, полиция возбудила уголовные дела о даче заведомо ложных показаний. По словам представителя МВД Ирины Волк, "были проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, допрошены более десяти свидетелей, изъяты видеозаписи и документы".

Статья Уголовного кодекса РФ 307 - об ответственности за дачу ложных показаний - чуть ли не самая популярная. Про нее знают практически все - фигуранты дел, свидетели, эксперты, переводчики

Напомним, вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, водитель которой погиб. Актер получил 8 лет колонии, позже Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года.

Если лжесвидетелей осудят, то им грозит минимум штраф до восьмидесяти тысяч рублей, максимум - арест до трех месяцев.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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