В суд пришли дела лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова

В Пресненский суд Москвы 6 апреля пришли уголовные дела свидетелей по скандальному делу о пьяном ДТП актера Ефремова.

Записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев опровергли рассказы лжесвидетелей о том, кто был за рулем. Фото: РИА Новости

Фигурантов этих дел будут судить "по месту совершения преступления". То есть в том же суде, где они, расписавшись об ответственности за ложные показания, их и дали.

Статья Уголовного кодекса 307 - об ответственности за вранье - чуть ли не самая популярная. Про нее знают практически все - фигуранты дел, свидетели, эксперты, переводчики. Под строчками статьи на следствии и в суде подписываются ежедневно тысячи людей. Но в реальности по ней наказывают немногих. Эти граждане ответят, вероятно, потому, что процесс был уж очень скандальным.

Свидетелей нашел теперь уже бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Уверяет, что по объявлению в СМИ. Потом выяснится: всё якобы видевшие свидетели - Александр Кобец и его друг Андрей Гаев - были нетрезвы, а Кобец вообще-то и слеп на один глаз.

Свидетели озвучили версию защиты - за рулем внедорожника актера якобы сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Третий свидетель - Теван Багдасарян сказал, что видел перед аварией на заднем сиденье машины незнакомого мужчину, а за рулем никого не было. Троице суд не поверил, что и отразил в приговоре. Так и записал: показания противоречат доказательствам. После проверки кто что видел, полиция возбудила уголовные дела о даче заведомо ложных показаний. По словам представителя МВД Ирины Волк, "были проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, допрошены более десяти свидетелей, изъяты видеозаписи и документы".

Статья Уголовного кодекса РФ 307 - об ответственности за дачу ложных показаний - чуть ли не самая популярная. Про нее знают практически все - фигуранты дел, свидетели, эксперты, переводчики

Напомним, вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, водитель которой погиб. Актер получил 8 лет колонии, позже Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года.

Если лжесвидетелей осудят, то им грозит минимум штраф до восьмидесяти тысяч рублей, максимум - арест до трех месяцев.