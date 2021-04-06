Поселки в Приамурье оказались отрезаны от цивилизации

Отдаленные населенные пункты Зейского района уже несколько дней не имеют устойчивой связи с районным центром. Дорогу частично размыли и частично затопили грунтовые воды. Проезд транспорта невозможен на участке протяженностью около 30 километров.

- Поселки Юбилейный, Поляковский, Чалбачи и село Рублевка фактически отрезаны от мира. В них живут больше тысячи человек. Два дня детей не возили в школу. Сегодня сказали, что почтовая машина не приедет, а значит люди останутся без пенсий, - говорит глава Юбилейненской сельской администрации Елена Соколюк.

По ее словам, дорогу соединяющую город Зею с этими поселками не отсыпали около 25 лет, только разглаживали грейдером ямы.

- Из района звонили. Обещают ввести режим ЧС, может что-то поправят, - отметила Елена Соколюк.