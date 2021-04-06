В Якутии осужден за хищения экс-руководитель ФКП "Аэропорты Севера"

Якутский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера". Он признан виновным в мошенничестве и растрате.

Суд установил, что подсудимый похитил более 90 миллионов рублей, выделенных в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта "Чокурдах". Деньгами распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, он незаконно распорядился в пользу другого лица жилым помещением, находящимся в федеральной собственности. Имущественный ущерб оценен более чем в три миллиона рублей, что также считается особо крупным размером.

Помимо этого бывшему генеральному директору инкриминировали растрату денежных средств ФКП "Аэропорты Севера", вверенных ему в силу занимаемой должности. Миллион рублей, принадлежащих предприятию, он направил на формирование своего положительного образа для последующего участия в выборах народных депутатов.

Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал. "Вместе с тем, стороной государственного обвинения представлены доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в совершении указанных преступлений", - отмечено в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил бывшего руководителя к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.