В пригороде Якутска загорелся школьный автобус с детьми

В пригороде Якутска во вторник примерно в 13.30 по местному времени загорелся школьный автобус, в котором дети ехали на занятия.

Как сообщает Telegram-канал мэрии Якутска, школьники ехали к началу второй смены в школу № 12, расположенную в селе Пригородный. Возгорание произошло в задней части автобуса. 16 детей и двое сопровождающих взрослых были немедленно эвакуированы через переднюю дверь, пострадавших нет.

К месту происшествия были направлены пожарные, медики и представители муниципального предприятия, которому принадлежит автобус. Пожар потушен, машина подлежит ремонту. На предприятии будет проведена служебная проверка по инциденту.

Руководитель администрации села Пригородный Светлана Кармадонова сообщила, что дети благополучно прибыли в школу пешком под присмотром сопровождающих.