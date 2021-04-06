Экспертиза помогла установить убийц предпринимателей в Ульяновской области

Ульяновский областной суд вынес приговор по громкому делу об убийстве двух предпринимателей. Как установил суд, убийцей оказался бизнесмен Дмитрий Постников, которому убитые составили конкуренцию. К убийству он привлек Олега Сизова, бывшего однокурсника по техникуму. Присяжные признали обвиняемых виновными. Суд приговорил Постникова к 18 годам лишения свободы, Сизова к 17 годам.

Дело долгое время числилось "висяком". А помогла его раскрыть новая экспертиза, которая позволила выделить запахи преступников на месте преступления.

Сама трагедия случилась в январе 2016 года, когда в Ульяновской области пропали без вести два брата - Денис и Алексей Петровы, жившие в Ульяновске и открывшие свое дело в соседнем рабочем посёлке Карсун.

Они взяли у инвестора 5 миллионов рублей, и на переоборудованной своими руками заброшенной Карсунской базе сельхозтехники летом 2015 года открыли цех по обработке гранитного камня, в том числе для надгробий и памятников. Дело спорилось, доход позволял выплачивать данную на бизнес ссуду, откладывать деньги на последующий выкуп арендуемого ангара, содержать семьи с детьми и помогать матери.

Беда пришла неожиданно. 9 января 2016 года братья, как обычно, на автомашине Алексея Петрова Nissan X-trail уехали на работу в Карсунский цех. Весь день Петровы созванивались и списывались через мессенджеры со своими супругами. Последний контакт между Алексеем и его супругой Татьяной была в 17 часов 12 минут. Когда Татьяна позвонила супругу в 17 часов 50 минут, его телефон был отключен. В это же время в сети не регистрировался и телефон Дениса. Его супруга Джулия последний раз разговаривала с ним по телефону в 17 часов 05 минут.

Предпринятые ночью поиски братьев и их машины в районе посёлка Карсун результатов не дали. Рано утром в полицию было подано заявление о пропаже братьев Петровых. При свете дня в 50 метрах от ангара, на дороге в сторону кафе "Виктория", принадлежащего жене предпринимателя Дмитрия Постникова, была обнаружена кровь, тщательно залитая "незамерзающей" жидкостью, которую добавляют в бачок омывателя автомобилей. Также следы крови были обнаружены на грунте внутри ангара. В результате проведённых генетических экспертиз было установлено, что обнаруженные следы крови принадлежат братьям Петровым: возле ангара - Дмитрию, а внутри помещения - Алексею. Недалеко от следов крови были обнаружены полимерные пыжи-контейнеры от гладкоствольного оружия 16 калибра.

На следующий день в 50 километрах от Карсунского цеха, на безлюдном участке местности - в лесополосе местным жителем была обнаружена автомашина Петровых Nissan X-trail. Все поверхности автомобиля были тщательно протёрты, открытые окна и сквозняк в зимний период, по замыслу преступников, должны были обеспечить попадание снега в автомобиль с последующим "выветриванием" улик.

Подозрение пало на предпринимателя Дмитрия Постникова. До открытия братьями производственного цеха рядом с кафе, принадлежащем его жене, он был монополистом в том же бизнесе, что и пропавшие. Но он свою вину отрицал. Однако наличие мотива и весьма косвенные улики, не позволили перевести Дмитрия Постникова в разряд подозреваемых.

Трупы убитых нашли только через полгода - в реке Суре.

Все данные говорили о тщательно спланированном убийстве. Дерзость и ничем не оправданная избыточная жестокость при совершении двойного убийства шокировали всю Ульяновскую область.

На основании полученных следствием дополнительных данных Дмитрий Постников был взят под стражу. Вину свою он не признал, и уже в начале сентября 2016 года был освобожден из-за недостатка улик, все из которых были признаны косвенными. Следствие забуксовало.

Была объявлена награда в 500 тысяч рублей за сведения, способствующие раскрытию данного убийства. Но нужных сведений не поступало.

В декабре 2017 года мать убитых попала на личный приём к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, который взял расследование этого резонансного преступления под личный контроль, дал соответствующие указания по привлечению самых современных криминалистических средств и методов расследования преступления.

Раскрыть преступление помогла новая экспертиза: ольфакторная (запаховая) судебная экспертиза. Группе российских учёных-биологов и криминалистов под руководством Павла Панфилова впервые в мировой практике удалось разработать и апробировать инновационный метод выделения и очистки индивидуализирующего человека ольфакторного липидного комплекса, определяющего индивидуальный запах человека. При этом российские ученые-криминалисты научились получать "пахучие улики" с использованием, в том числе, метода тонкослойной хроматографии с непригодных для ДНК-анализа биологических материалов, подвергшихся необратимым процессам органического разложения.

По заключению комиссии экспертов ольфакторной криминалистической лаборатории, на представленном к исследованию образцах были выявлены запаховые следы, происходящие от Дмитрия Постникова. А на исследовавшейся куртке с трупа потерпевшего Алексея Петрова выявлены запаховые следы, происходящие от Олега Сизова - ближайшего давнего друга и доверенного лица Дмитрия Постникова, с которым Постников ранее учился в одном техникуме.

Как пояснили сами эксперты, факт образования запаховых следов Постникова и Сизова на одежде потерпевших характерен для насильственных преступлений против личности, когда специфические пахучие вещества преступников, которые в сотни раз меньше структуры генома человека, при контактном взаимодействии "растворяются" в крови потерпевших на одежде при борьбе, нанесении ударов, обыске и перемещении тел. При этом, растворившись в ещё теплой крови жертвы, пахучие вещества преступника сложным образом "встраиваются" в её составные компоненты и удерживаются ими за счёт прочных связей межмолекулярного взаимодействия. В криминалистике указанный феномен получил библейское название "эффекта крови Авеля".

При этом разрушению образованных запаховых компонентов, следов в воде, препятствует свойство их источников (определённого вида церамидов) образовывать устойчивые специфические надмолекулярные шаровидные структуры, так называемые мицеллы, в которых запаховые следы как в капсуле "консервируются" естественным образом. Именно новые инновационные технологии химической экстракции запаховых следов позволяют очищать, извлекать и "усиливать" такие запахи из "микро консерв" - церамидных мицелл. Достоверность ольфакторной экспертизы по применённым методикам на порядок выше получаемых данных самого современного ДНК-анализа.

В итоге Дмитрий Постников вновь был арестован. Затем был взят под стражу и Олег Сизов. После их задержания на следствие в инициативном порядке стали выходить свидетели трагических событий 2016 года.

Так, по показаниям двух свидетелей, в сентябре 2015 года Постников предлагал знакомым жителям посёлка Карсун решить его "вопрос" с братьями Петровыми, а именно перерезать на их автомашине тормозные шланги.

Нашелся также и непосредственный свидетель убийства братьев Петровых, хорошо знакомый со всеми жителями посёлка, в том числе Постниковым, Сизовым и братьями Петровыми. Свидетель никому об этом не рассказывал, так как боялся за свою жизнь, пока Постников и Сизов находились на свободе.

31 марта 2021 года по результатам всестороннего рассмотрения материалов уголовного дела в отношении подсудимых Дмитрия Постникова и Олега Сизова коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт: оба подсудимых признаны виновными в совершении убийства братьев Дмитрия и Алексея Петровых по предварительному сговору из корыстных побуждений, и не заслуживают снисхождения. 6 апреля 2021 года судья Ульяновского областного Суда Евгения Панкрушина на основании вердикта коллегии присяжных заседателей огласила обвинительный приговор. Дмитрию Постникову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его подельнику Олегу Сизову - 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также Постников и Сизов должны будут выплатить компенсации морального вреда женам потерпевших - по 1,5 миллиона рублей каждый, и матери погибших каждый из них заплатит по 2,5 миллиона рублей.

Следователь по особо важным делам СК России по Ульяновской области Константин Логинов, который вёл предварительное расследование по данному уголовному делу, сообщил, что дело было одним из самых сложных в его профессиональной карьере. Улики им совместно с лучшими оперативниками УМВД России по Ульяновской области собирались буквально по крупицам. Специфической особенностью рассматриваемого дела явился и тот факт, что организатор преступления занимал определенный статус в рабочем посёлке Карсун, где произошло преступление, имел связи в деловых кругах посёлка и областного центра. Так или иначе, некоторые жители посёлка или их родственники и знакомые работали у него на производственном предприятии, в кафе его супруги, были задействованы в ритуальном бизнесе. В связи с этим, многие свидетели откровенно боялись давать показания до ареста убийц.

Старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Ульяновской области Игорь Рябов называет дело об убийстве братьев Петровых одним из самых сложных с участием коллегии присяжных заседателей, где он представлял государственное обвинение.

"Преступление было тщательно и заранее спланировано, роли преступников в его совершении были чётко распределены. Кроме того, процесс осложнялся не только давностью совершенного преступления, но предпринятыми преступниками действиями по уничтожению улик, а также опасениями непосредственных свидетелей рассматриваемых событий за свои жизнь и здоровье при даче показаний. В этой связи сведения о личности 8 из 86 свидетелей обвинения на процессе были сохранены в тайне", сказал он.