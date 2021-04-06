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06.04.2021 18:51
Рубрика: Происшествия

Экспертиза помогла установить убийц предпринимателей в Ульяновской области

Текст: Владислав Куликов
Ульяновский областной суд вынес приговор по громкому делу об убийстве двух предпринимателей. Как установил суд, убийцей оказался бизнесмен Дмитрий Постников, которому убитые составили конкуренцию. К убийству он привлек Олега Сизова, бывшего однокурсника по техникуму. Присяжные признали обвиняемых виновными. Суд приговорил Постникова к 18 годам лишения свободы, Сизова к 17 годам.
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Дело долгое время числилось "висяком". А помогла его раскрыть новая экспертиза, которая позволила выделить запахи преступников на месте преступления.

Сама трагедия случилась в январе 2016 года, когда в Ульяновской области пропали без вести два брата - Денис и Алексей Петровы, жившие в Ульяновске и открывшие свое дело в соседнем рабочем посёлке Карсун.

Они взяли у инвестора 5 миллионов рублей, и на переоборудованной своими руками заброшенной Карсунской базе сельхозтехники летом 2015 года открыли цех по обработке гранитного камня, в том числе для надгробий и памятников. Дело спорилось, доход позволял выплачивать данную на бизнес ссуду, откладывать деньги на последующий выкуп арендуемого ангара, содержать семьи с детьми и помогать матери.

Беда пришла неожиданно. 9 января 2016 года братья, как обычно, на автомашине Алексея Петрова Nissan X-trail уехали на работу в Карсунский цех. Весь день Петровы созванивались и списывались через мессенджеры со своими супругами. Последний контакт между Алексеем и его супругой Татьяной была в 17 часов 12 минут. Когда Татьяна позвонила супругу в 17 часов 50 минут, его телефон был отключен. В это же время в сети не регистрировался и телефон Дениса. Его супруга Джулия последний раз разговаривала с ним по телефону в 17 часов 05 минут.

Предпринятые ночью поиски братьев и их машины в районе посёлка Карсун результатов не дали. Рано утром в полицию было подано заявление о пропаже братьев Петровых. При свете дня в 50 метрах от ангара, на дороге в сторону кафе "Виктория", принадлежащего жене предпринимателя Дмитрия Постникова, была обнаружена кровь, тщательно залитая "незамерзающей" жидкостью, которую добавляют в бачок омывателя автомобилей. Также следы крови были обнаружены на грунте внутри ангара. В результате проведённых генетических экспертиз было установлено, что обнаруженные следы крови принадлежат братьям Петровым: возле ангара - Дмитрию, а внутри помещения - Алексею. Недалеко от следов крови были обнаружены полимерные пыжи-контейнеры от гладкоствольного оружия 16 калибра.

На следующий день в 50 километрах от Карсунского цеха, на безлюдном участке местности - в лесополосе местным жителем была обнаружена автомашина Петровых Nissan X-trail. Все поверхности автомобиля были тщательно протёрты, открытые окна и сквозняк в зимний период, по замыслу преступников, должны были обеспечить попадание снега в автомобиль с последующим "выветриванием" улик.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы
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Подозрение пало на предпринимателя Дмитрия Постникова. До открытия братьями производственного цеха рядом с кафе, принадлежащем его жене, он был монополистом в том же бизнесе, что и пропавшие. Но он свою вину отрицал. Однако наличие мотива и весьма косвенные улики, не позволили перевести Дмитрия Постникова в разряд подозреваемых.

Трупы убитых нашли только через полгода - в реке Суре.

Все данные говорили о тщательно спланированном убийстве. Дерзость и ничем не оправданная избыточная жестокость при совершении двойного убийства шокировали всю Ульяновскую область.

На основании полученных следствием дополнительных данных Дмитрий Постников был взят под стражу. Вину свою он не признал, и уже в начале сентября 2016 года был освобожден из-за недостатка улик, все из которых были признаны косвенными. Следствие забуксовало.

Была объявлена награда в 500 тысяч рублей за сведения, способствующие раскрытию данного убийства. Но нужных сведений не поступало.

В декабре 2017 года мать убитых попала на личный приём к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, который взял расследование этого резонансного преступления под личный контроль, дал соответствующие указания по привлечению самых современных криминалистических средств и методов расследования преступления.

Раскрыть преступление помогла новая экспертиза: ольфакторная (запаховая) судебная экспертиза. Группе российских учёных-биологов и криминалистов под руководством Павла Панфилова впервые в мировой практике удалось разработать и апробировать инновационный метод выделения и очистки индивидуализирующего человека ольфакторного липидного комплекса, определяющего индивидуальный запах человека. При этом российские ученые-криминалисты научились получать "пахучие улики" с использованием, в том числе, метода тонкослойной хроматографии с непригодных для ДНК-анализа биологических материалов, подвергшихся необратимым процессам органического разложения.

По заключению комиссии экспертов ольфакторной криминалистической лаборатории, на представленном к исследованию образцах были выявлены запаховые следы, происходящие от Дмитрия Постникова. А на исследовавшейся куртке с трупа потерпевшего Алексея Петрова выявлены запаховые следы, происходящие от Олега Сизова - ближайшего давнего друга и доверенного лица Дмитрия Постникова, с которым Постников ранее учился в одном техникуме.

Как пояснили сами эксперты, факт образования запаховых следов Постникова и Сизова на одежде потерпевших характерен для насильственных преступлений против личности, когда специфические пахучие вещества преступников, которые в сотни раз меньше структуры генома человека, при контактном взаимодействии "растворяются" в крови потерпевших на одежде при борьбе, нанесении ударов, обыске и перемещении тел. При этом, растворившись в ещё теплой крови жертвы, пахучие вещества преступника сложным образом "встраиваются" в её составные компоненты и удерживаются ими за счёт прочных связей межмолекулярного взаимодействия. В криминалистике указанный феномен получил библейское название "эффекта крови Авеля".

Фото: Пресс-служба Басманного суда
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При этом разрушению образованных запаховых компонентов, следов в воде, препятствует свойство их источников (определённого вида церамидов) образовывать устойчивые специфические надмолекулярные шаровидные структуры, так называемые мицеллы, в которых запаховые следы как в капсуле "консервируются" естественным образом. Именно новые инновационные технологии химической экстракции запаховых следов позволяют очищать, извлекать и "усиливать" такие запахи из "микро консерв" - церамидных мицелл. Достоверность ольфакторной экспертизы по применённым методикам на порядок выше получаемых данных самого современного ДНК-анализа.

В итоге Дмитрий Постников вновь был арестован. Затем был взят под стражу и Олег Сизов. После их задержания на следствие в инициативном порядке стали выходить свидетели трагических событий 2016 года.

Так, по показаниям двух свидетелей, в сентябре 2015 года Постников предлагал знакомым жителям посёлка Карсун решить его "вопрос" с братьями Петровыми, а именно перерезать на их автомашине тормозные шланги.

Нашелся также и непосредственный свидетель убийства братьев Петровых, хорошо знакомый со всеми жителями посёлка, в том числе Постниковым, Сизовым и братьями Петровыми. Свидетель никому об этом не рассказывал, так как боялся за свою жизнь, пока Постников и Сизов находились на свободе.

31 марта 2021 года по результатам всестороннего рассмотрения материалов уголовного дела в отношении подсудимых Дмитрия Постникова и Олега Сизова коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт: оба подсудимых признаны виновными в совершении убийства братьев Дмитрия и Алексея Петровых по предварительному сговору из корыстных побуждений, и не заслуживают снисхождения. 6 апреля 2021 года судья Ульяновского областного Суда Евгения Панкрушина на основании вердикта коллегии присяжных заседателей огласила обвинительный приговор. Дмитрию Постникову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его подельнику Олегу Сизову - 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также Постников и Сизов должны будут выплатить компенсации морального вреда женам потерпевших - по 1,5 миллиона рублей каждый, и матери погибших каждый из них заплатит по 2,5 миллиона рублей.

Фото: Оксана Джадан/ РИА Новости
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Следователь по особо важным делам СК России по Ульяновской области Константин Логинов, который вёл предварительное расследование по данному уголовному делу, сообщил, что дело было одним из самых сложных в его профессиональной карьере. Улики им совместно с лучшими оперативниками УМВД России по Ульяновской области собирались буквально по крупицам. Специфической особенностью рассматриваемого дела явился и тот факт, что организатор преступления занимал определенный статус в рабочем посёлке Карсун, где произошло преступление, имел связи в деловых кругах посёлка и областного центра. Так или иначе, некоторые жители посёлка или их родственники и знакомые работали у него на производственном предприятии, в кафе его супруги, были задействованы в ритуальном бизнесе. В связи с этим, многие свидетели откровенно боялись давать показания до ареста убийц.

Старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Ульяновской области Игорь Рябов называет дело об убийстве братьев Петровых одним из самых сложных с участием коллегии присяжных заседателей, где он представлял государственное обвинение.

"Преступление было тщательно и заранее спланировано, роли преступников в его совершении были чётко распределены. Кроме того, процесс осложнялся не только давностью совершенного преступления, но предпринятыми преступниками действиями по уничтожению улик, а также опасениями непосредственных свидетелей рассматриваемых событий за свои жизнь и здоровье при даче показаний. В этой связи сведения о личности 8 из 86 свидетелей обвинения на процессе были сохранены в тайне", сказал он.

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