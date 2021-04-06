В Пензе 15-летняя школьница ударила одноклассника ножом

ЧП произошло накануне в образовательном центре № 1 на улице Воронова в Пензе. Во время перемены 15-летняя школьница ударила ножом в спину одноклассника. 14-летний подросток госпитализирован, ему потребовалась медицинская помощь.

- Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия, - сообщили в СК по Пензенской области.

Перед нападением между одноклассниками завязалась словесная перепалка. Обвиняемая ранее стояла на учете по делам несовершеннолетних. Также на профилактическом учете в органах внутренних дел находится мать девочки.

Прокуратура проводит поверку, в ходе которой будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Речь идет о сотрудниках, которые обязаны были проводить профилактическую работу.

Известно, что это не обычная школа, в ней обучались трудные подростки и те, кому необходимо заниматься по индивидуальной программе.