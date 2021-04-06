В Самарской области назвали возможную причину пожара в ангаре

Пожар в двух ангарах на площади 1200 квадратных метров в городе Кинель Самарской области мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Предварительную причину назвали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар начался накануне вечером примерно в 18.30 по местному времени в здании ангарного типа на улице Промышленной в городе Кинель. Здесь размещались производство резиново-технических изделий и помещение по переработке автомобильных покрышек.

Для ликвидации пожара были привлечены 158 человек и 44 единицы техники, уточнили спасатели. В тушении также участвовали два пожарных поезда.

Погибших в результате ЧП нет. Пострадал 26-летний работник предприятия, его госпитализировали.

В 22.11 в понедельник пожарные объявили о ликвидации открытого горения на площади 1200 квадратных метров, а в 03.35 во вторник - о ликвидации пожара.