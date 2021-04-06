В Татарстане вблизи детского лагеря произошел разлив нефти

В Альметьевском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ, ЧП случилось недалеко от детского оздоровительного лагеря "Орленок".

Прибывшие на место специалисты установили, что причиной аварии послужило избыточное давление в трубопроводе.

- В результате произошел выброс нефтепродуктов в колодец, что привело к его переполнению и разливу содержимого на почву. Общая площадь загрязненного участка составила 640 кв.метров. Кроме того, часть нефтепродуктов попала в реку Урсалинку, - добавили в ведомстве.

Эксперты отобрали пробы почвы и воды, результаты анализов станут известны через неделю. Материалы дела будут переданы в Росприроднадзор по РТ.