Красноярские власти проверят комбинат питания после отравления детей

Межведомственная рабочая группа выяснит причины очередного массового отравления школьников в Красноярском крае.

Инцидент произошел накануне, 5 апреля, в "Школе космонавтики" закрытого города Железногорска. Отравились 11 учеников. Один из них госпитализирован.

Решение о создании специальной группы для расследования причин отравления принял губернатор Александр Усс. Это произошло после его разговора с экс-министром здравоохранения РФ, руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой.

В состав группы войдут специалисты ФМБА, Роспотребнадзора и министерства образования Красноярского края.

Проверки пройдут в "Школе космонавтики" Железногорска и в краевом центре питания, сообщает пресс-служба правительства региона.