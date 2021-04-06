Под Красноярском неизвестный избил ветерана войны ради 20 тысяч рублей

Сотрудники МВД и следственного комитета разыскивают человека, который избил и ограбил пенсионера в селе Зыково Березовского района.

Уголовное дело о грабеже возбудила полиция, однако прокуратура изъяла и передала материалы в СК, сообщили в региональном управлении ведомства.

Преступление совершено в одном из многоквартирных домов села. Некий незнакомец "воспользовался доверчивостью ветерана ВОВ", избил пенсионера в его жилище и забрал 20 тысяч рублей.

Пожилому человеку 1926 года рождения потребовалась медицинская помощь.

Правоохранители пытаются установить личность и местонахождение преступника, уточнили в главке Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.