В Барнауле из разрушающегося дома экстренно эвакуировали людей

В Барнауле спасателям пришлось экстренно эвакуировать 55 жильцов из аварийной двухэтажки, которая стала разрушаться прямо на глазах. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

- ЧП произошло накануне поздно вечером, звонок о возможном обрушении дома по улице 1-я Западная, 51 поступил в 21:20 по местному времени, - сообщили в пресс-службе администрации города. - На место тут же выехали спасатели, представители администрации города, полиция, медики. Большинство эвакуированных жильцов отправились к родственникам, четыре человека находятся в пункте временного размещения и еще четыре, в том числе двое детей, - в краевом кризисном центре для женщин.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали, что у дома начала проседать фасадная балка, возникла угроза обрушения дома. Людей пришлось вытаскивать через окна и снимать со второго этажа с помощью подъемника. Очевидцы рассказали в соцсетях, что услышали треск и увидели как из дома буквально выдавило одно окно. Тогда они и забили тревогу.

Шлакоблочная двухэтажка была построена еще в 1948 году, а в 2019-м была признана аварийной. Изначально этот дом стоял в планах на расселение до февраля 2021 года, но потом эти сроки были продлены до 2022 года. Сейчас рушащийся многоквартирный дом обследуют специалисты.

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о халатности, которая едва не привела к гибели людей под завалами рушащегося жилого дома.