В Псковской области нашли дорогу, выложенную плитами с братской могилы

Прокуратура Псковской области проведет проверку появившейся информации об использовании остатков надгробных плит с братской могилы в качестве части дороги, сообщили в ведомстве.

Проверка инициирована после того, как запрос прокурору направил депутат Государственный думы РФ Александр Козловский. На своей странице в соцсети он написал о вандализме с плитами с братской могилы воинов Советской армии в поселке Ваулино Псковского района.

Как сообщили местные жители, откликнувшиеся на пост депутата Госдумы, предположительно, это остатки плит с именами погибших воинов после реконструкции памятника в поселке Ершово. Их должны были утилизировать. Но почему-то этого не сделали.

Теперь выяснением причин займется прокуратура.