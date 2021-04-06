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06.04.2021 12:47
Рубрика: Происшествия

В Калининграде доставщик еды украл велосипед для развозки заказов

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининграде 19-летнего курьера по доставке еды подозревают в краже женского велосипеда.

Фото: Дептранс
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Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, курьер угнал велосипед в обеденное время со стоянки одного из торговых центров и скрылся в неизвестном направлении. На похищенное имущество была составлена ориентировка и разослана всем наружным нарядам.

Подозреваемого на краденом велосипеде сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперуполномоченными уголовного розыска задержали в тот же вечер. Парень объяснил, что похитил транспортное средство, чтобы быстрее развозить заказы.

Как выяснилось, чтобы хозяйка не узнала свой велосипед, курьер отломал от него несколько деталей. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы - возбуждено уголовное дело по статье УК "Кража".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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