В Калининграде доставщик еды украл велосипед для развозки заказов

В Калининграде 19-летнего курьера по доставке еды подозревают в краже женского велосипеда.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, курьер угнал велосипед в обеденное время со стоянки одного из торговых центров и скрылся в неизвестном направлении. На похищенное имущество была составлена ориентировка и разослана всем наружным нарядам.

Подозреваемого на краденом велосипеде сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперуполномоченными уголовного розыска задержали в тот же вечер. Парень объяснил, что похитил транспортное средство, чтобы быстрее развозить заказы.

Как выяснилось, чтобы хозяйка не узнала свой велосипед, курьер отломал от него несколько деталей. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы - возбуждено уголовное дело по статье УК "Кража".