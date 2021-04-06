В Ленобласти два человека пострадали при пожаре из-за электросамоката

В городе Кудрово Ленинградской области на десятом этаже 12-этажного дома произошел пожар, пострадали два человека. Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за электросамоката, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Пострадали мужчина и женщина, жившие в сгоревшей квартире. У них диагностировано отравление угарным газом.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В ГУ МЧС по Ленинградской области уточняют, что пожар был потушен менее чем за час, из многоэтажки спасатели вывели 20 человек.