В Петербурге поймали кибермошенников, создавших фиктивные онлайн-магазины

В Петербурге задержаны кибермошенники - создатели фиктивных интернет-магазинов. Злоумышленники предлагали бытовую и компьютерную технику по заниженной цене, но, получив предоплату, больше на связь не выходили и оплаченный товар не отправляли. По оценке следствия, в общей сложности доверчивые покупатели перевели мошенникам около 10 миллионов рублей.

Как сообщают в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организатором преступной схемы стал 44-летний петербуржец. Он отвечал за создание и работу сайтов с названиями, созвучными известным крупным магазинам. В группе состояли еще четыре человека в возрасте от 33 до 60 лет (среди них бывшая жена организатора). Их основной задачей был поиск подставных лиц, на банковские счета которых и выручка.

При обыске, проведенном в квартирах фигурантов, было изъято много банковских карт, а также средства связи, на которых сохранена изобличающая злоумышленников переписка с клиентами. Сейчас двое подозреваемых задержаны, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество" и "мошенничество с использованием электронных средств платежа" (статьи 159 и 159.3 Уголовного кодекса РФ). Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, возможно, будут установлены новые эпизоды противоправной деятельности задержанных.