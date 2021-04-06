На Кубани мужчину обвинили в многолетнем насилии над падчерицей

В Динском районе Краснодарского края перед судом предстанет 42-летний местный житель, который обвиняется в сексуальном насилии малолетней дочери супруги. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

По информации правоохранителей, отчим с конца 2017 года по январь 2021 года систематически насиловал девочку, которой на тот момент не исполнилось 14 лет. Из страха школьница молчала о происходящем и только в нынешнем январе осмелилась рассказать об этом своим знакомым. Они сразу же написали заявление в правоохранительные органы.

"В ходе расследования ребенок был изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр, решается вопрос о лишении матери девочки родительских прав, - сообщили в следственном управлении. - На период следствия обвиняемый был заключен под стражу".

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.