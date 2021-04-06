Сочинца накажут за жарку шашлыков на балконе 18-го этажа

В Центральном районе Сочи возбудили административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении мужчины, который жарил шашлыки на балконе. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина на балконе многоэтажного дома готовит на мангале шашлыки. По словам очевидцев, инцидент зафиксирован на 18-м этаже 19-этажного дома по улице Параллельной Завокзального микрорайона. Причем этот случай не первый, а на замечания жителей нарушитель не реагирует. Уточняется, что на крыше дома находится газовая котельная.

Как рассказали в экстренном ведомстве, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей, а в условиях особого противопожарного режима - до четырех тысяч рублей. При возникновении пожара из-за подобных нарушений грозит уголовная ответственность по статьям 168 и 219 УК РФ.

Кстати

По данным МЧС, с начала этого года в Сочи произошло 144 пожара, из которых более половины возникли из-за неосторожного обращения с огнем.