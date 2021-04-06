В центре Ростова треснула стена 111-летнего жилого дома

В центре Ростова-на-Дону треснула несущая стена старинного дома на проспекте Ворошиловском, 18/18.

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации города, информация о случившемся поступила в 14:27. Из-за деформации в четырехэтажном здании перекосило балкон.

Сообщение о ЧП доведено до объединенной диспетчерской службы района и главы администрации Кировского района.

Отметим, что здание было построено в 1910 году и считается объектом культурного наследия регионального значения "Дом страхового общества "Россия".