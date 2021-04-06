В горах Сочи разбился Lamborghini

В горном поселке Эсто-Садок, расположенном недалеко от Красной поляны в Адлерском районе Сочи, автомобиль Lamborghini Urus врезался в дорожное ограждение. Инцидент произошел накануне вечером.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю, водитель Lamborghini не выдержал безопасную скорость движения, допустил занос на мокрой дороге с последующим наездом "на препятствие - дорожное ограждение".

В ведомстве уточнили, что в аварии никто не пострадал.

Тем временем в Сети появилось видео последствий ДТП. На кадрах видно, что у дорогостоящей иномарки, въехавшей в препятствие правым передним колесом и бампером, также пострадали фара, капот и крыло. Судя по ролику, в автомобиле сработала подушка безопасности.